Петко Христов (вдясно) и Специя продължават напред за Купата на Италия, след като отстраниха Сампдория след дузпи.

С пеция с Петко Христов продължава напред за Купата на Италия след победа с дузпи над Сампдория в дербито на Лигурия. Редовното време завърши при резултат 1:1, а при дузпите Специя вкара 4, докато Самп отбеляза само две.

Гостите поведоха в 34-ата минута с гол на Лиъм Хендерсън, но само две минути след това Габриеле Артистико изравни резултата.

Българският защитник се появи в игра в 62-рата минута, заменяйки Андреа Чистана.

В четвъртата минута на добавеното време Сампдория вкара гол, който обаче не се оказа победен, защото не бе зачетен заради засада след преразглеждането с ВАР.

След равенството в редовното време в първия кръг за Купата на Италия се преминава директно към дузпи.

Първи изпълнява голмайсторът на гостите Лиъм Хендерсън, който бе спрян от Диего Маскарди. Едоардо Солери бе точен за Специя, а Марвин Чуни се разписа за Самп от бялата точка. Рашид Куда пропусна за домакините, но дузпата бе пребита, тъй като Гидоти бе излязъл от голлинията. При втория си опит Куда бе точен. Виктор Наро не остави шанс на вратаря на Специя, а след това Петко Христов бе точен от бялата точка. 18-годишният Маскарди спаси втора дузпа, спирайки Педрола. Еспозито вкара победната дузпа за Специя, пише dsport.bg.