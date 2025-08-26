Бил Фоли вече има тимове в Англия, Шотландия, Франция, Португалия и Хърватия.

А мериканският бизнесмен Бил Фоли стана притежател на хърватския футболен шампион Риека. Новината бе съобщена от местния сайт nepresusan.com.

Все още не е ясно дали 80-годишният Фоли влиза в клуба като съсобственик, или е изкупил дела от 70% от акциите на мажоритарния собственик Дамир Мишкович, но се очаква официалното анонсиране на сделката да бъде обявено идната седмица.

С придобиването на Риека тексаският мултимилиардер вече ще има 5 футболни клуба в Европа. Това са английският Борнемут, френският Лориен, шотландският Хибърниън, както и португалският Морейрензе.

Бизнесменът, който бе спонсор на кампанията на американския президент Доналд Тръмп, държи и акциите на тима на Окланд ФК от австралийското първенство.

Отборът на Риека бе спрян в квалификациите за Шампионската лига от българския Лудогорец, а в тима от това лято играе и българският полузащитник Доминик Янков.