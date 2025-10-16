В ратарят Светослав Вуцов се отказа от националния отбор. На 23 години!?

Действието му идва ден, след като треньорът на вратарите в клубния му тим Левски Божидар Митрев обвини представителната ни гарнитура, че Вуцов е бил набеден за виновен за срамното 1:6 от Турция, въпреки че дори не бе на терена.

Важно е да се уточни, че след поста на Митрев изключително нелепият и направо смехотворен нов национален селекционер Александър Димитров отрече изцяло изнесената информация. Треньорът на „сините” играчи под рамката разпространи изявление, в което твърдеше, че Вуцов е бил заплашван от спортно-техническия щаб.

Ето какво написа Вуцов днес: „Да облека фланелката на България - е мечта, с която съм израснал. Тя тежи, защото е чест и отговорност към хората, които обичат футбола, към съотборниците, към семейството и към всички, които вярват в нас. В последните седмици осъзнах, че присъствието ми в националния отбор предизвиква напрежение в щаба, а някои действия и непремерени реплики ме карат да се чувствам нежелан, въпреки че съм официално повикан. Няма смисъл да посочвам виновни, тъй като не търся конфликт. Търся среда, в която един млад футболист да може да работи спокойно, с доверие и без да се налага непрестанно да си пази гърба. Такава среда съм намерил в клубния си отбор, за което благодаря. Заявявам публично желанието си временно да се оттегля от националния отбор. Решението ми не е срещу България, а е, за да запазя спортната си форма и психическата си устойчивост и да остана верен на принципите, без които футболът няма смисъл - уважение, честен диалог и еднакви правила за всички. Ще бъда първият, който ще откликне отново, когато почувствам, че съм истински желан и защитен в среда, където има ясна комуникация, взаимно уважение и фокус върху футбола. Дотогава ще продължа да работя всеки ден на мястото, което чувствам като дом - Левски, за да ставам по-добър и да съм готов за момента, в който ще мога отново да помогна на националния отбор с чиста съвест и високо вдигната глава. Извинявам се на феновете от свое име и от името на отбора за лошите ни резултати напоследък и моля за уважение към това лично решение”.

Преди 2 дни националите паднаха 0:4 от Испания, което бе втора поредна загуба начело със Сашо Димитров и общо четвърта в световните квалификации. Нашите са ютията на групите с 0 точки и покъртителната голова разликап от 1:16.