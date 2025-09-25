П ървото световно първенство по футбол, което ще се проведе на територията на три държави, ще има и три талисмана – по един за всяка страна, съобщава агенция АП.

Лосът Мейпъл, ягуарът Заю и белоглавият орел Клъч ще представляват съответно Канада, Мексико и САЩ, информира ФИФА.

Световното първенство през 2026 г. ще се проведе от 11 юни до 19 юли и е разширено до 48 отбора – формат, който също за първи път ще бъде видян в действие. Все още всички участници във финалния кръг не са ясни, тъй като в повечето географски зони на света квалификациите продължават.

„Отборът за 2026-а година току-що стана по-голям и по-забавен! Мейпъл, Заю и Клъч са пълни с радост, енергия и дух на единство, точно както самото световно първенство по футбол“, каза президентът на ФИФА Джани Инфантино.

"Трите талисмана са в основата на невероятната, забавна атмосфера, която създаваме за този турнир, променящ играта. Те ще спечелят сърцата и ще предизвикат празненства в цяла Северна Америка и по целия свят“, допълни шефът на световния футбол.

А като част от широка програма за лицензиране на електронни игри под егидата на Световната федерация по футбол, Мейпъл, Заю и Клъч ще бъдат включени в игри и нови платформи за електронни спортове FIFAe.

"Вече мога да си ги представя на детски тениски, футболни легенди, които си дават поздрави с ръка и това е още един дебют на този турнир – участват във видеоигри, играни от милиони по целия свят“, завърши Инфантино.