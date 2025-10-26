Г ьозтепе Измир, воден от българския специалист Станимир Стоилов, отстъпи с 1:3 на Галатасарай в мач от 10-ия кръг на турската Суперлига.

„Жълто-червените” от Измир обаче играха над едно полувреме с 10 души, след като при резултат 1:1 в 42-рата минута от игра беше отстранен камерунецът с френски паспорт Малком Бокеле.

Хората на Мъри Стоилов откриха резултата край Босфора още в 6-ата минута, когато Ефкан Бекироглу влезе в наказателното поле от дясно и по диагонала прати топката в мрежата. Галатасарай изравни в 19-ата чрез дразнещия нигериец Виктор Осимен. Попадението първоначално беше отменено заради засада, каквато маркира страничният съдия, но главният Огюзджан Чакър отиде да прегледа казуса със системата за видеопомощ (ВАР). И след това призна редовността му.

След почивката футболистите на Галатасарай се възползваха от факта, че са с човек повече и стигнаха до нови два гола в рамките на три минути. Габриел Сара изведе своите за 2:1 в 63-ата минута след подаване на защитника Юнус Акгюн.

Мауро Икарди се разписа за 3:1 три минути по-късно, след като получи в наказателното поле и без да се бави прати топката в мрежата.

В последните 10 минути Галатасарай имаше нови две възможности да отбележи, но Матеуш Лис спаси изстрел на Юнус Акгюн. Минута по-късно полският страж отби шут и на Роланд Шалай.

Така Галатасарай продължава да бъде категоричен лидер с 28 точки от 30 възможни, следван от Трабзонспор с 23. Гьозтепе, който претърпя второ поредно поражение, слезе на 5-ото място с 16 пункта, колкото имат Бешикташ и Самсунспор след тях. В следващия 11-и кръг и двата отбора са домакини. Галатасарай приема преследвача Трабзонспор в дербито, а Гьозтепе ще очаква Генчлербирлиги.

Веднага след края на срещата пък от Гьозтепе изразиха несъгласието си със съдийското решение за отстранения техен футболист Бокеле. С публикация в социалната мрежа Х те реагираха: "Това е един и същи филм всяка година! Просто ни отрязаха!“.