И грачите на Барселона бяха подложени на унищожителни критики след крушението с 0:3 от Челси. Особено краен бе голмайстор №1 в историята на Висшата лига Алън Шиърър.

„Понякога е трудно да се повярва. Нямам думи, за да опиша колко лесно беше за Челси и колко абсурдна бе играта на Барса на моменти“, заяви бившият нападател.

Особено неприятно бе мнението му за защитата на Барселона.

„Те продължават да го правят отново и отново. Все едно четирима идиоти се изправят срещу теб и те питат: „Как искате да ни атакувате?“. Виждал съм много защити да използват капана на засадата, но това е друго ниво. Това е истинско безумие“, коментира Шиърър.

На мишената бе и Роналд Араухо. Някои журналисти в Испания изразиха мнение, че той не може да бъде капитан на Барса. Не бе подмината и голямата звезда Ламин Ямал, който бе напълно обезличен от съотборника си в националния отбор Марк Кукурея.

„Къде е Ямал? Кукурея го сложи в джоба си. Всички изглеждат страхотни, докато не дойдат в отбор от Висшата лига. Барселона фаворит ли е да спечели Висшата лига? Не, ние сме фаворити“, подигра се с Ямал вратарят на Челси Роберт Санчес.

Ханзи Флик призна, че отборът му трябва да изглежда по съвсем друг начин.

„Очевидно е, че Челси е наистина добър отбор. Не е лесно да се спечели тук с играч по-малко. Опитахме всичко. Защитавахме се, но в крайна сметка допуснахме твърде много грешки. Това е всичко, което мога да кажа сега. Трябва да подобрим представянето си под натиска на противника. В момента е важно да стигнем до следващия кръг. Това е нашата цел. Оптимист съм, защото се завръщат важни играчи. Остават ни три мача и трябва да вземем девет точки“, коментира германският специалист.

„Това е голяма победа, особено защото беше срещу Барселона, но нищо не се е променило по отношение на това какъв отбор сме и какво можем да постигнем. Тази вечер беше важна, но нищо повече. Сега ще се концентрираме върху следващия мач. Чувството беше много добро“, бе мнението на треньора на Челси Енцо Мареска.