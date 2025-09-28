Атлетико М взе повече от убедително дербито с Реал, но не така смятат на "Бернабеу". Телевизията на "Белия балет" обяви, че "дюшекчиите" са получили рамо от съдията в два важни момента. „Не можем да оправдаем най-лошия мач досега през сезона, но не пренебрегваме и моменти като този със Серхио Рамос от 2017 година, чийто нос бе счупен, но не бе отсъдена дузпа. А сега бе дадена такава", оплакаха се от Реал.

Тезата бе подкрепена от бившият съдия от Матеу Лахос, който смятат, че е трябвало да се отсъди непряк свободен удар в наказателното поле в полза на Атлетико, но не и дузпа. Той обаче бе категоричен, че от Реал нямат право да претендират за червен картон на Сьорлот, който нахлу да празнува с феновете. "Все пак тук надделя здравия разум", отсече спецът.

За Реал Мадрид TV обясненията на валенсианеца не бяха достатъчни: „Според правилата Сьорлот е трябваше да бъде изгонен. Правилата са категорични: „Картон се дава за влизане на трибуните или физическо взаимодействие с фенове (катерене или прегръщане)“. Това направи Сьорлот. Може и да е глупаво, но това са правилата".