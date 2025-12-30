Д жон Тери дари 20 свои футболни вещи за благотворителен търг, който ще се проведе днес.

Очаква се голям интерес да събере злощастната фланелка на Челси от финала в Шампионската лига срещу Манчестър Юнайтед през 2008 г. Срещата на „Лужники“ в Москва завърши 1:1 и се стигна до дузпи. Тери се подхлъзна и пропусна решителния пети удар, а от бялата точка не успя и Никола Анелка. За Юнайтед се издъни Кристиано Роналдо, но въпреки това „червените дяволи“ спечелиха трофея. Преди около месец Тери призна, че заради този пропуск е обмислял самоубийство, скачайки от прозореца на хотелската си стая.

На търга ще бъде предложен и екипът от сезон 2011/12, когато Челси спечели Шампионската лига. Най-висока начална цена – 100 000 долара, е поставена на златния медал за титлата във Висшата лига за сезон 2004/05. Предлагат се и фланелки на Роналдо, Меси, Анри и Буфон, които бившият защитник получил при размяна в края на мачовете.