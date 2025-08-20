С тарши треньорът на АЗ Алкмаар - Маартен Мартенс, даде пресконференция преди утрешния мач с Левски от плейофите в Лига на конференциите.

„Ние сме готови за следващата ни стъпка. Нашият номер 10 - Свен Мийнанс, пропуска срещата, още е в Алкмаар. Имаме голям състав, който натрупа доста опит в Лига Европа.

Готови сме, ако искаме да постигаме големи неща, трябва да сме готови. Очакваме добра атмосфера тук, трябва да сме готови за това. Ние трябва да си вземем поуки от последните два мача и да сме напълно фокусирани върху нашия силует в 90-те минути. Левски е стабилен отбор в защита, има добър състав. Левски е в добра форма в шампионата и това дава самочувствие на играчите“, продължи треньорът.

Ние играхме с Лудогорец в ЛЕ миналия декември (2:2), беше доста различен мач, защото беше само един и в основната фаза. Не мога да направя съпоставка. Различен сезон е сега и не мога да направя сравнение и между двата тима“, сподели Мартенс.

„Ние сме тук, за да вземем добър резултат преди реванша в Нидерландия“, допълни треньорът на АЗ.