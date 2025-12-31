М ениджърът на Астън Вила Унай Емери попадна под обстрел, след като не стисна ръката на Микел Артета след разгромната победа на Арсенал с 4:1. "Артилеристите" отбелязаха четири гола през второто полувреме, за да постигнат категорична победа на "Емирейтс", нанасяйки тежък удар на отбора на Вила, за които все по-често се говореше като за претендент за титлата във Висшата лига.

Артета, който замени Емери като мениджър на Арсенал през декември 2019 г., беше много щастлив след края на срещата и веднага след последния съдийски сигнал поздрави своя треньорски щаб на страничната линия, а след това се насочи към съперника. Но това не се понрави на треньора на Вила, който изглежда хвърли неодобрителен поглед към своя колега, преди да тръгне направо към тунела.

Докато Артета се отдели от прегръдките на отбора си, Емери вече беше изчезнал, оставяйки треньора на Арсенал да изглежда видимо озадачен, докато търсеше своя сънародник. Унай Емери обаче предприе твърда защита на решението си след мача, заявявайки, че не е могъл да чака Артета да приключи с празненствата си, защото било "студено". "Просто е", каза треньорът на Вила на пресконференцията след мача.

"Можете да видите. След като приключа мача, рутината ми винаги е бърза, стискам ръце и отивам с треньорите си, с играчите си в съблекалнята. Чаках, чаках. Той беше щастлив, разбира се, че беше щастлив. Беше с треньорите си. И аз реших да вляза. Но за мен няма проблем“, сподели Емери. "Винаги след мач отивам при треньора на противника, да стисна ръце и да вляза. Ако той не спазва същото правило, аз не мога да чакам... Беше студено“, каза и пред SkySports Емери.

