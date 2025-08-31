Д оминик Собослай отбеляза един от най-красивите голове от началото на сезона и Ливърпул спечели с 1:0 срещу Арсенал като домакин в мач от 3-тия кръг на Висшата английска лига. Така мърсисайдци оглавиха еднолично класирането с актив от девет точки.

В 83-тата минута на дербито Ливърпул получи нарушение на над 25 метра от вратата на Арсенал и Собослай застана единствен зад топката. 24-годишният унгарски национал бе изключително прецизен, а топката влетя в мрежата, удряйки се в гредата под сглобката в дясно, без да остави шанс за Давид Рая.

Арсенал отговори бързо и малко след попадението се възползва от грешка на защитата на Ливърпул. Еберечи Езе отне топката и се озова ек на ек с вратаря Алисон Бекер, но бе настигнат и блокиран от Джо Гомес. Гостите претендираха за дузпа, каквато обаче не бе отсъдена.

За Арсенал това бе първа загуба на точки за сезона и остава на трета позиция с 6. Между „артилеристите” Ливърпул и двата отбора е Челси със 7.