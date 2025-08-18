United Media, водещата медийна компания в Югоизточна Европа, обяви подновяването на изключителните права за излъчване на германската Бундеслига, като ще предоставя на феновете в девет държави най-доброто от германския футбол до края на сезон 2028/29.

Новото споразумение включва всички мачове от Бундеслигата и Втора Бундеслига, както и плейофите за промоция/изпадане и Суперкупата „Франц Бекенбауер“, с ексклузивни излъчвания в девет държави – Балканите, България, Гърция и Кипър. Благодарение на безкомпромисното качество на продукцията на United Media, феновете ще могат да се насладят на всеки гол, ход и акцент от елита на германския футбол с възможно най-високо качество.

„Радваме се да продължим успешното си партньорство с Бундеслигата и да продължим да предлагаме това състезание от световна класа на спортните фенове на нашите пазари“, заяви Неманя Симеунович, координатор на спортните програми в United Media. „Бундеслигата е известна със своето качество, страст и динамичен футбол и заема специално място в сърцата на нашите зрители – не само заради отличните си постижения на терена, но и защото толкова много талантливи играчи от нашия регион са оставили своя отпечатък в Германия. Това ново четиригодишно споразумение гарантира, че феновете ще се насладят на ексклузивно отразяване на всеки вълнуващ момент, с най-високите стандарти на продукция и експертни коментари, които са свикнали да очакват от United Media.“

„Исторически погледнато, Бундеслигата има повече играчи от Югоизточна Европа, отколкото която и да е от петте най-големи лиги, а регионът е инкубатор на фенове, които са запалени по нашия уникален стил на бърз и атакуващ футбол“, заяви Пиър Науберт, главен изпълнителен директор на Bundesliga International. „С удължаването на договора ни с нашия доверен партньор United Media на Балканите, в България, Гърция и Кипър, ние си осигурихме висококачествено покритие на съответните пазари, гарантирайки, че милиони фенове в региона ще останат свързани с футбола такъв, какъвто трябва да бъде.“

Водещи имена от целия регион са част от 457-те играчи от Балканите и Югоизточна Европа, които са били звезди на Бундеслигата, включително настоящият нападател на Хърватия и ТСГ Хофенхайм Андрей Крамарич, който е отбелязал 126 гола в 286 мача в Бундеслигата от сезон 2015/16.

United Media е горд партньор на Бундеслигата в девет територии от сезон 2021/22 досега.

За United Media:

United Media, част от United Group, е водещата медийна компания в Югоизточна Европа с присъствие в осем държави. Със своите 4200 служители United Media произвежда повече от 40 000 часа оригинално съдържание всяка година, което се разпространява на пазар от над 40 милиона души от водещи международни оператори и ефирна дистрибуция. В портфолиото на компанията има над 120 медии - повече от 60 телевизионни канала, 45 портала, които са лидери по посещаемост в страните, в които оперират, 9 печатни издания и 5 радиостанции. Благодарение на обширното си портфолио, United Media предлага уникални и конкурентни възможности за реклама.