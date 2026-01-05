Р ешението на Манчестър Юнайтед да уволни Рубен Аморим ще струва доста скъпо на клуба. Португалският треньор беше освободен днес след 14 месеца начело на „червените дяволи“. Той беше назначен през ноември 2024 г. с договор до края на следващия сезон. Според talkSPORT, годишната заплата на Аморим е била 6,7 милиона паунда, което означава, че до момента е получил 7,8 млн. паунда за престоя си в Юнайтед. Според условията, клубът трябва да изплати целия остатък от договора му и така неустойката, която ще прибере португалеца, възлиза на 10,05 милиона паунда.

Освен това „червените дяволи“ бяха принудени да платят обезщетение на Спортинг Лисабон, след като го привлякоха миналия сезон. Пристигането на Аморим на „Олд Трафорд“ струваше на клуба 9,5 милиона паунда. Така общо престоят на Аморим в Юнайтед ще струва на клуба 27,35 милиона паунда. В допълнение бяха похарчени около 250 милиона паунда за нови играчи, откакто той беше назначен.

