Р ъководството на Ливърпул ще проведе днес извънредна среща. Повод за сбирката е кошмарната загуба с 1:4 от ПСВ Айндховен в Шампионската лига. На срещата ще присъстват Майкъл Едуардс – изпълнителен директор на „Фенуей Спортс Груп“ (която притежава клуба), както и спортният директор на „червените“ Ричард Хюз. Според информациите, хората на висшите позиции на компанията собственик са готови на трудни решения – включително и уволнение на мениджъра Арне Слот, въпреки че първоначалният план е да му се даде шанс до януари.

Вече се споменават първите варианти за заместници на 47-годишния нидерландец. Това са Анге Постекоглу и Юрген Клоп. По време на вчерашната загуба от ПСВ Айндховен от трибуните на „Анфилд“ се чуха скандирания „Слот, вън!“ Недоволството на феновете е оправдано, тъй като за първи път от септември 1992 г. Ливърпул губи три поредни мача с разлика от три и повече попадения.

