О лимпик Лион официално обяви привличането на бразилския нападател Ендрик, който през този сезон има едва няколко мача на сметката си. Ендрик идва с шестмесечен наем и ще носи номер 9. 19-годишният играч пристига от Реал Мадрид, за да подсили атаката на френския тим в търсене на по-добри резултати през втората половина на сезона - в момента "хлапетата" са пети в Лига 1.

Информацията за трансфера беше потвърдена от френския клуб, който изрази задоволството си от успешно финализираните преговори с Реал. За "белите" Ендрик записа 39 мача и 7 гола.

Въпреки крехката си възраст Ендрик акостира в Лион със солиден опит на най-високо ниво. От ОЛ подчертават, че неговият офанзивен профил, способността му да влияе на играта в решаващите атакуващи зони и неизчерпаемата му енергия са ключови предимства, които ще помогнат на отбора да преследва многобройните си цели до края на кампанията.

Бразилецът ще се присъедини към новите си съотборници още на 29 декември, когато е първата тренировка на Лион след кратката пауза около Коледа.