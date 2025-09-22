Х алфът на Барселона – Гави, ще се подложи на операция на коляното. Новината бе официално обявена от клуба. Футболистът отсъства от терените през последните седмици, като първоначално беше подложен на консервативно лечение, но след нови прегледи е решено, че е необходима хирургическа намеса.

Клубът излезе с официално изявление по темата:

"Футболистът на първия отбор Пабло Мартин Паес Гави премина през интензивни тестове, след като завърши консервативния си курс на лечение за радиална травма на вътрешния менискус на дясното си коляно. Заключението е, че за да се гарантира възможно най-доброто възстановяване и завръщане към състезателна дейност, този вторник Гави ще се подложи на артроскопия от д-р Жоан Карлес Монлау, под надзора на медицинския щаб на клуба. Ще има ново съобщение, след като процедурата бъде извършена."

Очаква се Гави да бъде извън игра между четири и шест седмици, като прогнозите са да се завърне в края на октомври или началото на ноември.

