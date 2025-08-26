Р ъководството на Лийдс ще направи всичко възможно да привлече нов дефанзивен полузащитник до края на летния трансферен прозорец. Според различни източници в Англия, от Лийдс разглеждат няколко опции в средата на терена за заместник на българския национал Илия Груев.

Родният футболист игра цял мач при тежката загуба с 0:5 от Арсенал през уикенда, както и десетина минути в откриващия мач за сезона срещу Евертън, спечелен от йоркшърци с 1:0 на „Елънд Роуд“.

Статистиката от първите два мача на Лийдс във Висшата лига показва, че Груев е успял да спечели само едно единоборство с противник, като мнозина поставят под съмнение физиката на полузащитника, която е от сериозна важност в Англия.

Според информация на „Билд“, Лийдс се интересува от дефанзивния полузащитник на Борусия Мьонхенгладбах Юлиан Вейгл. Интерес към германския национал има и от Ал-Шабаб, пишат още в Германия.

Противоположно на твърденията в английските медии, преди мача с Арсенал, мениджърът на Лийдс Даниел Фарке бе категоричен, че Груев остава сериозна част от плановете му за сезона във Висшата лига.

Източник gong.bg