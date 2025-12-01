К лубната телевизия на Реал Мадрид отново разкритикува работата на съдията от мача срещу Хирона. Това се случи, благодарение на видеоклип, посветен на двубоя от 14-ия кръг на Ла Лига, завършил 1:1.

Мачът беше ръководен от главния съдия Рикардо де Бургос Бенгоечеа.

„В Ла Лига резултатите се фалшифицират. Реал Мадрид има четири точки по-малко заради синовете на Негрейра. Де Бургос е един от съдиите с най-скандален съдийски актив срещу Реал Мадрид. Асистентите на ВАР не показаха на главния съдия, че има нарушение. Така беше и срещу Райо Валекано, така беше и срещу Хирона“, се казва във видеото.

От испанския гранд имат претенции за неотсъдена дузпа в заключителната част от срещата.

„И това вече се случи и през миналия сезон, когато Реал Мадрид изпреварваше Барселона с шест точки. През този сезон това се повтори. Независимо дали Реал Мадрид играе лошо или добре, реалността е такава, че съдиите спъват клуба. Президентът оправдава това. А кой е вицепрезидент на Федерацията? Хавиер Тебас“, се казва във видеоклипа на Реал ТВ.