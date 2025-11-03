Б итката на върха в Серия А става зловеща, след като Милан победи Рома на „Сан Сиро“ с 1:0 в дербито на 10-ия кръг, благодарение на гол на Страхиня Павлович. С този успех „росонерите“ събраха 21 точки и излязоха на трето място във временното класиране, където „вълците“ вече са 4-и със същия актив. Лидер е Наполи с 22 пункта, следван от Интер с 21.

Първото по-сериозно положение в Милано бе за гостите, като в 17-ата минута Зеки Челик намери Пауло Дибала в наказателното поле, но неговият шут бе неточен.

Милан нанесе своя удар в 39-ата минута, когато Рафаел Леао изведе Стахиня Павлович на стрелкова позиция в наказателното поле и защитникът хладнокръвно преодоля Миле Свилар – 1:0 за „росонерите“!

Милан имаше нов страхотен шанс, но удар на Юсуф Фофана в 45-ата минута бе неточен.

Втората част започна с шанс за Милан, но шут по тревата на Леао в 47-ата минута бе отразен от Свилар. Две минути след това стражът на „вълците“ отново бе на висота при изстрел на португалския техничар.

Доминацията на Милан продължи, като в 50-ата минута Кристофър Нкунку уцели десния стълб на вратата на гостите!

Хората на Масимилиано Алегри направиха още няколко пропуска чрез Давиде Бартесеги, Самуеле Ричи и Леао.

Рома можеше да измъкне точка, след като получи дузпа за игра с ръка на Юсуф Фофана в 81-ата минута, но Майк Менян спаси изстрела от бялата точка на Пауло Дибала.

До края на срещата така и не се стигна до нов гол и така Милан се върна към победите след две поредни равенства в Серия А, докато Рома допуска първо поражение след 2 последователни успеха в шампионата на Италия.