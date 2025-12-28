В довицата на Диого Жота - Руте Кардозо, благодари на Ливърпул за начина, по който семейството ѝ бе посрещнато на "Анфийлд" на мача срещу Уулвърхемптън.

Синовете на трагично загиналия в катастрофа през лятото Диого Жота - Диниш и Дуарте, излязоха на терена преди първия съдийски сигнал между бившите клубове на футболиста.

Диниш и Дуарте, в компанията на още две деца, бяха заведени от капитана на Ливърпул Върджил ван Дайк пред легендарната трибуна "Коп". Там Ван Дайк започна да си подава топката с децата под бурните възгласи на публиката.

"От дъното на сърцето си искам да благодаря на клуба и на всички фенове за любовта, уважението и подкрепата, която показаха в тези изключително трудни времена. Вашите съобщения и жестове означават повече, отколкото може да се изрази с думи", написа Руте Кардозо.

На трибуните бе и по-малката им сестра, която се роди през ноември миналата година.

В началото на юли тази година Диого Жота и брат му Андре Силва загинаха в автомобилна катастрофа в северната част на Испания.