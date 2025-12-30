Л идерът в гръцкото първенство АЕК представи официално последното си ново попълнение Мартин Георгиев. Българският национал парафира дългосрочен договор с тима от Атина, който ще го задържи в клуба до лятото на 2030 година.

Сайтът на столичния гранд публикува снимка на 20-годишния талант на Славия, на която той позираше със собственика на новия си клуб – Мариос Илиопулос. Биг Бос явно стана от празничните трапези, за да уважи новото попълнение.

Бизнесменът е считан за един от най-богатите хора в южната ни съседка. Илиопулос е и миноритарен акционер в италианския колос Ювентус, като за 3,5% от акциите на „старата госпожа“ бе платил сумата от 34 млн. евро.

