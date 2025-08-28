Б ившият младежки национал на България Велко Йеленкович и неговият Олимпия Любляна допуснаха нова загуба от арменския Ноа с 2:3 и отпаднаха на крачка от основната фаза на Лигата на конференциите с общ резултат 3:7. Домакините вкараха два бързи гола през първата част. В 17-ата минута Елдер Ферейра даде аванс на Ноа, а само три минути след това Матеуш Аиаш удвои аванса на арменците.
В началото на втората част Антонио Марин върна един гол за Олимпия, след като бе точен от дузпа. В 76-ата минута Иван Дурдов изравни резултата, но само 60 секунди след това Оганес Арутюнян оформи крайното 3:2 за Ноа.
