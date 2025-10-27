Д иректорът във ФИФА - Арсен Венгер, коментира вчерашното дерби между Реал и Барселона, като изрази мнение, че сблъсъкът на „Сантяго Бернабеу“ не е бил оспорван.

Реал Мадрид спечели с 2:1 с голове на Килиан Мбапе и Джуд Белингам, като между тях Фермин Лопес успя да изравни. Истината обаче е, че резултатът можеше да бъде много по-убедителен. На Мбапе му бяха отменени два гола, на Белингам един, Мбапе пропусна дузпа, а освен това домакините видяха отменен ранен наказателен удар след сблъсък между Ламин Ямал и Винисиус Жуниор в наказателното поле.

Защитната двойка на Барса, състояща се от Ерик Гарсия и Пау Кубарси, изпитваше сериозни затруднения срещу Мбапе през целия мач, а на шампионите видимо им липсваше физическото присъствие на контузения Роберт Левандовски в атака.

"Ел Класико беше малко като дуел на мъже срещу момчета. Защитата на Реал Мадрид беше много по-силна от тази на Барселона. В атака Мадрид винаги изглеждаше способен да отбележи, докато Барселона изглеждаше неефективен в предни позиции. Те имаха много притежание на топката, но никога не изглеждаха наистина способни да вкарат гол", коментира Венгер.