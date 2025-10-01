М ениджърът на Ливърпул Арне Слот получе много сериозни удари след втората поредна загуба. "Червените" загубиха от Галатасарай с 0:1 от Галатасарай в Шампионската лига. През уикенда те паднаха и от Кристъл Палас. Анализаторът и легенда на клуба Джейми Карагър директно стреля по Слот и обяви, че момента тимът не изглежда като топ отбор. Според него Слот трябва бързо и рязко да промени нещо. Самият мениджър потвърди опасенията за вратаря Алисон Бекер, който получи контузия. "Той няма да може да играе в неделя".

"Разочаровани сме. Днес видях различно представяне в сравнение с мача с Кристъл Палас. Играхме добре и имахме голяма възможност да поведем с 1:0. Трудно ми е да сравня тази ситуация с някоя от миналото. В някои моменти сме надхитрени и не мога да виня Собослай за грешката му. От 20-процентна дузпа, те направиха 100-процентова, това бе много хитро от тяхна страна", заяви Слот. "Не мисля, че сме далеч от нивото, което показвахме миналия сезон. Понякога тези резултати се получават заради програмата. Да играеш с Галатасарай винаги е трудно, а след това идва нов тежък мач с Челси навън. Разликите са малки в сравнение с миналия сезон. Но за втори пореден път резултатът не е в наша полза", допълни нидерландецът.

"През първото полувреме видях доста хубави неща, но през второто бяха доста по-малко. Но пък и през втората част игровото време бе доста малко. Техният нападател лежеше по земята четири или пет пъти. Трудно бе да наберем инерция", завърши специалистът.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX