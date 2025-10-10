Ц ентралният защитник на Лудогорец Оливие Вердон е само на точка от класиране на Световното първенство през 2026 година. Неговият национален отбор Бенин спечели с 1:0 като гост на Руанда, а Вердон бе на терена през всичките 90 минути. Голяма изненада се получи в мача на основния конкурент на Бенин – ЮАР. Южноафриканците направиха 0:0 срещу последния в групата Зимбабве, като срещата трябваше да бъде гостуване, но се игра в Дърбан.

Така кръг преди края Бенин води с 2 точки пред ЮАР в битката за директна квота за Мондиал 2026. В последния кръг ЮАР приема Руанда, а Бенин гостува на Нигерия в изключително любопитен мач, тъй като на домакините също ще им трябват точки, тъй като имат математически шансове за класиране или поне за плейоф. Единственият гол за Бенин в мача срещу Руанда отбеляза нападателят на Лориан Тосин Айгън 10 минути преди края.

