Н орвегия постигна историческа победа с 11:1 над Молдова в квалификация за Мондиал 2026 и се откъсна с шест точки начело на групата си. Ерлинг Халанд бе в главната роля, отбелязвайки пет попадения, а резервата Телониъс Аасгор записа четири само за 25 минути на терена. Това се оказа изравнен рекорд за най-голяма победа в световни квалификации в зона Европа. През 1938 година Унгария бие Гърция със същия резултат, а по-скоро - през 1996 година Северна Македония печели със същия резултат срещу Лихтенщайн.

Молдовците опитаха да затворят пространствата с линия от шестима защитници, но само улесниха съперника. Още в петата минута Мартин Йодегар изведе Халанд, който подаде на Феликс Мире за 1:0. След това последва истинска буря – Халанд реализира хеттрик още преди почивката, а Йодегор се разписа за 5:0. През втората част голмайсторът на Манчестър Сити добави още два гола, а Аасгорд се превърна в сензацията на вечерта със своя четворен завършек при головете. Единственото разочарование за домакините бе автоголът на Лео Йостигор, лишил ги от „суха мрежа“.

За Молдова това бе 30-то поражение в 35 гостувания в световни квалификации, докато Норвегия продължава похода си към първо участие на световно първенство от 1998 година насам. Халанд вече има 44 гола в 45 мача за националния отбор и е лидер в голмайсторската листа на квалификациите.

