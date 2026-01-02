И талианският гранд Рома проявява сериозен интерес към евентуален трансфер на звездата на Ливърпул Мохамед Салах, съобщава авторитетното издание La Repubblica. Според източника, ръководството на „вълците“ е готово да започне разговори за връщането на 33-годишния египетски национал. Най-вероятно това ще стане в предстоящият летен трансферен прозорец, когато клубовете традиционно правят големите си ходове на пазара. Салах остави ярка следа в Рома именно преди трансфера си във Висшата лига и евентуалното му завръщане на „Олимпико“ би било истински удар за Серия А.

Въпреки интереса, осъществяването на сделката към момента изглежда трудно осъществима. Основната бариера пред Рома е запълнената квота за футболисти извън Европейския съюз. Римският клуб ще трябва първо да се раздели с някой от настоящите си играчи, които не притежават европейски паспорт, за да може да регистрира Салах.

Същевременно, според информация на iNews, интересът към Салах от страна на клубовете от Саудитска Арабия е охладнял. Това означава, че италианският клуб може да има по-малка конкуренция за подписа на нападателя, ако успее да реши административните пречки.

Египтянинът не прави най-силния си сезон, като до момента има само пет гола и четири асистенции в 20 мача от всички турнири. Той влезе и в открит конфликт с наставника Арне Слот, след като беше оставен на пейката в три поредни срещи от Висшата лига, а след това дори бе изваден от групата за двубоя от Шампионската лига срещу Интер. Впоследствие Салах бе реабилитиран и се завърна срещу Брайтън в средата на декември, но веднага след това замина за участие в Купата на африканските нации. Договорът му с Ливърпул е до лятото на 2027-а година, но бъдещето му остава неясно.

