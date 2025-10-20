М ладежкият национален отбор на Мароко триумфира на Световното първенство до 20 години, което се проведе в Чили. Във финалната среща в понеделник сутрин северноафриканците надиграха своите връстници от Аржентина с убедителното 2:0 и се окичиха със златните медали.

И двата гола паднаха още през първото полувреме, а техен автор бе талантливият Ясир Забири, който е нападател на португалския елитен клуб Фамаликао и вече има 20 попадения за тима си. Забири бе сред водещите фигури на турнира, демонстрирайки постоянство и класа във всички етапи на надпреварата. Той завърши форума с общо пет гола, като се разписа още в първите два мача от груповата фаза срещу Испания (2:0) и Бразилия (2:1), както и на осминафинала срещу Южна Корея (2:1). Младият нападател взе участие и в шестте срещи на Мароко, започвайки като титуляр във всички освен при поражението от Мексико с 0:1 в последния мач от групата.

На четвъртфинала срещу САЩ бе заменен през втората част, а единственият двубой, който изигра от първата до последната минута, бе полуфиналът срещу Франция. Тогава пропусна дузпа в редовното време, но се реваншира в серията след 120 минути, реализирайки един от решаващите удари за своя тим.

Постижението на младите „атласи“ е поредното доказателство, че Мароко разполага с изключително перспективно поколение, което в близките години може да се превърне в естествен наследник на състава, достигнал до четвъртото място на Мондиал 2022 в Катар.

