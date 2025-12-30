А социацията на испанските футболисти (AFE) прекрати настоящия колективен трудов договор с Ла Лига, което ще принуди двете институции да премерят сили в преговорите за нов документ, уреждащ правата на играчите. Синдикатът, оглавяван от Давид Агансо, направи първата стъпка към започване на преговори, в които ще бъдат разгледани теми, породили сериозно напрежение през последните месеци. Спорните въпроси са 72-часовата почивка между мачовете, установяването на минимален брой дни за предсезонна подготовка и така нареченият „План Маями“.

Отношенията между AFE и Ла Лига не са в най-добрия си период. Отиващата си 2025 година беше белязана от конфронтация и голямо напрежение между синдиката и работодателската организация. Първите сблъсъци възникнаха около календара за настоящия сезон. AFE не забравя два конфликтни момента от тези преговори. Първият беше, че Ла Лига и Кралската испанска футболна федерация обявиха официално датите от календара, без синдикатът да го е подписал.

Това пренебрежение продължи с кризата около предсезонната подготовка. Според синдиката е било постигнато устно споразумение с Ла Лига за одобряване на календара, ако тя се ангажира да отложи началото на сезона за Реал Мадрид или Атлетико Мадрид в случай, че те бяха достигнали финалната фаза на световното клубно първенство, за да им се гарантира нормална подготовка. Но споразумение обаче не беше спазено, след като Реал стигна до полуфиналите. Ла Лигаотказа да отложи мача им от първия кръг, въпреки че съперникът Осасуна беше съгласен. Впоследствие Ла Лига публично отрече съществуването на такъв пакт.

Друг спорен въпрос е почивката между мачовете. AFE настоява, че един клуб не може да играе следващ двубой, ако не са изминали 72 часа. Това е препоръка, която идва и от ФИФА, но все още не е регламентирана. Ла Лига се защитава с аргумента, че няма нищо записано и че те сами си налагат, без никой да ги задължава, да насрочват срещи с минимум 48 часа разлика. Тази политика вече предизвика сериозни скандали. През март 2025 г. Карло Анчелоти обяви, че Реал Мадрид няма да излезе на терена, ако не са минали 72 часа от предходния двубой. Ситуация, която засяга не само „белите“, но и много други отбори.

