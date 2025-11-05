Н аставникът на Лудогорец Тодор Живондов говори на пресконференция преди двубоя срещу Ференцварош от груповата фаза на Лига Европа. Специалистът открои нуждата на отбора да започне да печели двубои и да вдигне самочувствието си с победна серия. "Тези футболисти, които са тук, ще се справят с утрешния двубой. Играчите показват, че иска да промени енергията и да се подобрят резултатите. Имам наблюдения и твърдя, че се справят отлично в тренировъчния процес", заяви той.

"Лудогорец се нуждае от това да започне да печели. Знаем тежестта на този двубой. Ние сме в ситуация, в която трябва да играем на максималните си възможности и дори да ги надхвърляме, за да поставим началото на серия, в която да имаме различно лице, а не само да го очакваме да се случи. Вярвам, че ще имаме друга енергия в утрешния двубой", продължи специалистът.

"Не мога да кажа дали има промяна, но има много старание, за което мога да им благодаря. Двубоят е със сериозна тежест за нас, но трябва да печелим. Нужно е нещата да се случват на игрището, а не само като желания. Мачът с Арда няма да е лек, но не означава, че това ни е приоритет. Знаем, че всяка загуба ни отдалечава от целите, поставени от лятото. Лудогорец има играчите и опита, трябва да видим дали можем да влезем в серия на победи и да се вдигне самочувствието. Постигне ли си това, дори и да не играем по най-добрия начин, двубоите ще се променят в наша полза", добави наставникът на Лудогорец.

"Отборът има нужда най-вече да печели. Искам да променя желанието за игра и в определени двубои броя спечелени единоборства. Ако има започнем да печелим единоборствата и вторите топки, ще можем да развием добри нападения, а знаем скоростта на нашите играчи", завърши Тодор Живондов.

