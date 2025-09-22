Е дин от фаворитите за Златната топка Усман Дембеле ще присъства на церемонията по връчването на Златната топка тази вечер. Отлагането на неделния мач на Пари Сен Жермен промени изцяло плановете на тима, футболистът обаче ще пропусне двубоя. Срещата от 5-ия кръг на Лига 1, която трябваше да се състои на „Велодром“ вчера, беше отложена поради лоши метеорологични условия. Мачът ще се състои днес, 22 септември, в 21:00 часа, по време на церемонията по връчването на Златната топка.

Според L’Équipe, от ПСЖ на церемонията ще пристигнат около 40 души, с 20 по-малко, отколкото е било планирано преди отлагането на мача. Треньорът на парижани Луис Енрике със сигурност ще пропусне събитието, за което той е съобщил предварително. Към момента не е известно дали на церемонията ще присъства президентът на ПСЖ Насер Ал-Хелайфи.

От играчите на тима със сигурност ще присъстват Усман Дембеле, Дезире Дуе и Жоао Невеш. Всички те ще бъдат придружени от свои близки. Очаква се заедно с Дембеле на церемонията да бъдат неговото семейство, агентът му Муса Сисоко и някои приятели. Първоначално е било планирано Дембеле да бъде придружен от около 30 души, но не всички ще могат да присъстват на самата церемония.

