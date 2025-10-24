Д вукратната носителка на голямата Световна купа при дамите Федерика Бриньоне (Ит) получи днес в Зьолден приза „Златен скиор“ за 2025 година. Отличието й бе връчено лично от Патрик Ланг, син на основателя на Световната купа в алпийските ски Серж Ланг. На церемонията присъства и президентът на ФИС Йохан Елиаш.

През изминалия сезон 35-годишната Феде, както всички в Италия и „белия керван“ я наричат спечели 10 победи за Световната купа и закономерно триумфира с големия Кристален глобус. Бриньоне извоюва и златен медал от Световното в Заалбах. До момента тя има общо 37 победи за Световната купа. За съжаление в края на миналия сезон тя падна лошо по време на националния шампионат на Италия и в резултат на това получи тежка фрактура на крака. От тогава тя се възстановява и поради тази причина ще пропусне гигантския слалом утре в Зьолден с който стартира новия сезон в Световната купа.

„Съжалявам, но не тези Олимпийски игри ще променят живота и кариерата ми. Това, което съм направил, съм го направил и всъщност то е много повече, отколкото някога съм могъл да мечтая. Би било бонус да бъда на олимпиадата в Италия, би било красива мечта“, каза след награждаването Бриньоне, която миналата година спечели гигантския слалом в Зьолден.

Зьолден, Пламен Вълков