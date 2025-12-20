Diema Sport

14:30 Чемпиъншип, Саутхямптън - Ковънтри

17:00 Висша лига, Брайтън - Съндърланд

19:30 Boxxer, Боксово събитие от Лийдс

Diema Sport 2

14:30 Висша лига, Нюкасъл - Челси

17:00 Висша лига, Манчестър Сити - Уест Хям

19:30 Висша лига, Тотнъм - Ливърпул

22:00 Висша лига, Евертън - Арсенал

Diema Sport 3

14:00 Втора Бундеслига, Бохум - Карлсруе

16:30 Бундеслига, Щутгарт - Хофенхайм

19:30 Бундеслига, РБ Лайпциг - Байер (Л)

21:30 Втора Бундеслига, Холщайн Кийл - Динамо (Др)

02:00 Баскетбол, НБА: Денвър Нъгетс - Хюстън Рокетс

Nova Sport

14:00 Втора Бундеслига, Фортуна (Д) - Гройтер Фюрт

16:30 Бундеслига, Хамбургер - Айнтрахт (Фр)

20:00 Баскетбол, Лига Ендеса: Леида - Реал (М)

22:00 Висша лига, Лийдс - Кристъл Палас

Ring.BG

21:00 Ередивизи, НЕК Ниймеген – Аякс

Eurosport

09:20 Северна комбинация, Световна купа в Рамзау, малка шанца, жени

10:05 Северна комбинация, Световна купа в Рамзау, малка шанца, мъже

11:15 Ски алпийски дисциплини, Световна купа във Вал д’Изер, спускане, жени

12:30 Ски алпийски дисциплини, Световна купа във Вал Гардена, спускане, мъже

14:45 Снукър, Шотландия оупън, полуфинал

20:45 Снукър, Шотландия оупън, полуфинал

Eurosport 2

13:00 Биатлон: Световна купа в Гран Борнан, преследване, жени

14:05 Ски скокове, Световна купа в Енгелберг, голяма шанца, жени

15:30 Биатлон, Световна купа в Гран Борнан, преследване, мъже

16:30 Северна комбинация, Световна купа в Рамзау, ски бягане на 5 км, жени

17:00 Ски скокове, Световна купа в Енгелберг, голяма шанца, мъже

22:50 Спускане с шейни: Световна купа в Лейк Плесид, смесени двойки

BNT 3

15:00 Сноуборд, Световна купа в Давос: паралелен слалом

16:25 Волейбол, Купа на България (жени): полуфинал

18:55 Волейбол, Купа на България (жени): полуфинал

Max Sport 1

18:00 Текст, ATP Next Gen Finals в Джеда

23:30 Волейбол, Световно клубно първенство

Max Sport 2

19:15 Баскетбол, Национална лига: Академик (Пд) - Балкан

22:00 Футбол, Купа на Франция: Вандe Фонтнe – ПСЖ

Max Sport 3

19:00 Серия А, Лацио - Кремонезе

21:45 Серия А, Ювентус – Рома

Max Sport 4

17:15 Ла Лига, Леванте - Реал Сосиедад

19:30 Ла Лига, Осасуна - Алавес

22:00 Ла Лига, Реал (М) - Севил

