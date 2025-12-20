Diema Sport
14:30 Чемпиъншип, Саутхямптън - Ковънтри
17:00 Висша лига, Брайтън - Съндърланд
19:30 Boxxer, Боксово събитие от Лийдс
Diema Sport 2
14:30 Висша лига, Нюкасъл - Челси
17:00 Висша лига, Манчестър Сити - Уест Хям
19:30 Висша лига, Тотнъм - Ливърпул
22:00 Висша лига, Евертън - Арсенал
Diema Sport 3
14:00 Втора Бундеслига, Бохум - Карлсруе
16:30 Бундеслига, Щутгарт - Хофенхайм
19:30 Бундеслига, РБ Лайпциг - Байер (Л)
21:30 Втора Бундеслига, Холщайн Кийл - Динамо (Др)
02:00 Баскетбол, НБА: Денвър Нъгетс - Хюстън Рокетс
Nova Sport
14:00 Втора Бундеслига, Фортуна (Д) - Гройтер Фюрт
16:30 Бундеслига, Хамбургер - Айнтрахт (Фр)
20:00 Баскетбол, Лига Ендеса: Леида - Реал (М)
22:00 Висша лига, Лийдс - Кристъл Палас
Ring.BG
21:00 Ередивизи, НЕК Ниймеген – Аякс
Eurosport
09:20 Северна комбинация, Световна купа в Рамзау, малка шанца, жени
10:05 Северна комбинация, Световна купа в Рамзау, малка шанца, мъже
11:15 Ски алпийски дисциплини, Световна купа във Вал д’Изер, спускане, жени
12:30 Ски алпийски дисциплини, Световна купа във Вал Гардена, спускане, мъже
14:45 Снукър, Шотландия оупън, полуфинал
20:45 Снукър, Шотландия оупън, полуфинал
Eurosport 2
13:00 Биатлон: Световна купа в Гран Борнан, преследване, жени
14:05 Ски скокове, Световна купа в Енгелберг, голяма шанца, жени
15:30 Биатлон, Световна купа в Гран Борнан, преследване, мъже
16:30 Северна комбинация, Световна купа в Рамзау, ски бягане на 5 км, жени
17:00 Ски скокове, Световна купа в Енгелберг, голяма шанца, мъже
22:50 Спускане с шейни: Световна купа в Лейк Плесид, смесени двойки
BNT 3
15:00 Сноуборд, Световна купа в Давос: паралелен слалом
16:25 Волейбол, Купа на България (жени): полуфинал
18:55 Волейбол, Купа на България (жени): полуфинал
Max Sport 1
18:00 Текст, ATP Next Gen Finals в Джеда
23:30 Волейбол, Световно клубно първенство
Max Sport 2
19:15 Баскетбол, Национална лига: Академик (Пд) - Балкан
22:00 Футбол, Купа на Франция: Вандe Фонтнe – ПСЖ
Max Sport 3
19:00 Серия А, Лацио - Кремонезе
21:45 Серия А, Ювентус – Рома
Max Sport 4
17:15 Ла Лига, Леванте - Реал Сосиедад
19:30 Ла Лига, Осасуна - Алавес
22:00 Ла Лига, Реал (М) - Севил