Ц ентърът на Филаделфия 76 Джоел Ембийд отнесе 50 000 долара глоба от ръководството на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада заради неприличен жест.

От Лигата съобщиха, че бившият носител на приза за "Най-полезен играч" е глобен заради начина, по който се е зарадвал при отбелязан кош в първата четвърт в мача с Бостън Селтикс в петък, загубен от Сиксърс със 108:109. След отбелязан кош плюс фаул роденият в Камерун американски национал удари с изпънати длани външната част на хълбоците си и придвижи напред таза си.

Жестът на Джоел Ембийд

Жестът много напомни на този, с който бе известна професионалната кеч група D-Generation X. В социалните мрежи той се възмути от поредното наказание и попита риторично кога и съдиите в НБА ще бъдат глобявани за същото движение. Жестът, който те правят при фаул в защита, е абсолютно същият, който и Джоел използва.

В друг мач от кръга Финикс Сънс успя да спре Виктор Уембаняма и неговия Сан Антонио, за да стигне до 130:118, нанасяйки първа загуба на Спърс за сезона. 21-годишният френски център завърши с едва 9 точки и реализира само 4 от 14 стрелби от игра.