Р адослав Росенов стана за рекорден четвърти път европейски шампион по бокс за мъже до 23 години. Българинът взе исторически четвърти пореден златен медал в категория до 60 кг, след като на финала в Будапеща победи категорично турчина Чинар Мехметан.

Росенов, който след две седмици ще навърши 22 години, постигна 17-та поредна победа на европейски първенства в тази възрастова група. Той игра с голямо самочувствие, показа познатия си стил и не остави шансове на съперника си. Росенов спечели с 5:0 съдийски гласа.

Победата бе и подарък за селекционера на националния отбор по бокс Жоел Арате, който днес празнува своя 44-ти рожден ден.

Викторио Илиев завърши със сребърен медал на първенството. На финала в кат. 65 кг той загуби от украинеца Артур Кузменко. За злато по-късно днес излиза и Уилиам Чолов в кат. 80 кг.