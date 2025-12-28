З латното момиче на българската художествена гимнастика Мария Петрова написа трогателен пост в навечерието на новата 2026 г.

Тя си припомня какво си е пожелала за тази година - да е специална.

Две крайности на чувства и емоции са се случили в рамките на една седмица през месец ноември. Голяма радост и голяма тъга. Има предвид нейния юбилей и случилото се на мъжа й Бoрислав Михайлoв.

Накрая прави заключението: "За последен път се уверих, че ние предполагаме, а Господ разполага! Надявам се, вярвам и обичам!"