Д нес се навършват 12 години от инцидента с Михаел Шумахер в курорта Мерибел във Франция. Там той получи тежка травма на главата при ски инцидент. Три дни по-късно той беше опериран в Университетската болница в Гренобъл, а на 2 януари, неговият пресагент, Сабине Кем, заяви, че Михаел е в кома, като това е и предпоследната актуализация около здравословното състояние на легендата.

През юли 2014 г.. беше казано, че Шумахер е излязъл от кома си и е преместен в Лозана. Няколко седмици по-късно той се завърна в семейния си дом на брега на Женевското езеро, за да бъде лекуван от специализиран екип. След 12 години състоянието му се е променило, но много малко.

Рос Браун , неговият инженер в Бенетон и Ферари, шефът му в Скудерия Ферари, Жан Тод, Бърни Екълстоун, Герхард Бергер, всички те поддържаха контакт със семейството на Шумахер, но така и не го видяха на живо. Дори бившият му мениджър, Вили Вебер, е бил лишен от възможността да посети Михаел през това време.

През 2025 г. друго познато лице от Ф1, Ричард Хопкинс , който първоначално беше ръководител на операциите в Red Bull, а преди това директор в McLaren, сподели мнението си за ситуацията. „Не съм чувал нищо напоследък, но знам, че има финландски лекар, който се грижи за него“, заяви той в интервю за Sportbible преди месец.

„Не мисля, че някога ще видим Михаел отново“, заяви той в изявление, което не се вписва много в логиката на събитията. „Чувствам се малко неудобно да говоря за състоянието му, поради тайната, която семейството, по основателни причини, иска да запази“, обясни той.