В торото издание на състезанието по планинско изкачване „Вертикален Руй” е домакин на финала на откритото първенство по вертикален километър, което е заложено в календара на Международната федерация по скайрънинг, съобщи за БТА Цецка Кирякова – член на Управителния съвет на Трънското туристическо дружество (ТТД). То ще се проведе утре (18 октомври, събота).

От село Зелениград ще бъде даден стартът на Грандфинала от Световните серии във вертикалния километър.

"Това, с което сме много горди и което е голяма чест за нас, е, че тази година, освен кръг от сериите по вертикален километър, при нас ще бъде и финалът на всички световни серии по вертикален километър – Грандфиналът, който се провежда за първи път изобщо в България. Те са седем етапа, а финалите са отредени при нас в Трънско“, коментира Кирякова.

На едно място ще се съберат най-добрите състезатели от световна класа. Ще има участници от Полша, Италия, Сърбия, двама японци са подали заявка, както и състезатели от Белгия. Те ще преминат маршрут с дължина 4,3 км и 930 м денивелация.

"Доста е предизвикателно, но има страхотни гледки към цялото Трънско. Има и скалисти участъци, има и горски пътеки, а от връх Руй (1706 м) се разкриват гледки към Сърбия“, допълни още Кирякова.

За състезанието са се записали 178 участници, от които 16 са чужденци. Доброволци – екип от 30 души, ще помагат за провеждането на състезанието. Основен организатор е Трънското туристическо дружество с подкрепата на местната Община.

"Трънското туристическо дружество се слави с изключително добра организация, както и с отлична маркировка на трасетата. Ние положихме много усилия да разчистим пътеката преди две седмици – имаше тежък горолом. Снегът, който падна, беше затрупал пътеката с паднали дървета. Ангажирахме се около 20 души от дружеството и приятели с резачки и техника, за да разчистим трасето, което в момента е перфектно и добре маркирано“, добави Кирякова.

Тя коментира и темата с финансирането на състезанието, като съобщи, че това издание се организира изцяло със средства на туристическото дружество и че на този етап те вече са на загуба. Въпреки престижното доверие от страна на Международната федерация по скайрънинг, няма спонсори, които да подкрепят състезанието финансово. Работят с партньори, които са обезпечили наградния фонд, но всичко останало се реализира с усилията на дружеството.

„Под въпрос е дали догодина пак ще го правим. Въпреки че е много престижно, имаме много големи разходи, свързани с организацията – нямаме абсолютно никаква финансова подкрепа. Получихме финансова подкрепа единствено от Община Трън и приятели на дружеството, както и две дарения от частни лица“, коментира още членът на Управителния съвет на ТТД.