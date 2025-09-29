Й олита Димитрова, приятелката на Алекс Николов, беше специален гост за Новините на NOVA след завоюваното сребро на родните национали по волейбол. „Да честитим още веднъж на цяла България. Да, отборът лети в момента. Не знам дали е редно да казвам кога ще кацнат, но ще е сутринта“, стартира Димитрова за Интервюто на NOVA. “С Алекс се чуваме постоянно, не мога да кажа, че се е успокоил. Емоцията го държи, няма търпение да кацне на българска земя и да види какво направиха всички те, защото те не го мислят още за реално“.

„Според мен все още ги държи адреналина, но има и умора, не мога да го отрека. Де да имахме това време за почивка... Страшно лимитирано е и клубът му в Италия го чака още в събота. За брат му в Русия нямам точна информация, но смятам, че и той ще тръгне заедно с Алекс. Има пренасищането и при тях, както във всяка една професия. Хората не виждат труда, който полагат и жертвите. Колко са упорити тези момчета също. Не мога да кажа, че личният живот е жертва, но се лишават много, за да постигнат това, което направиха сега. През лятото нямаме много време да сме заедно, но в клуба в Италия имаме време, тъй като живеем заедно и съчетаваме нещата“, продължи тя.

„Те двамата са научени да се учат от грешките си. Всяка загуба я взимат за урок и продължават напред, след което дават най-доброто за следващия мач. Със сигурност не приемат двамата добре загубите, тъй като са борбени като дух и искат да печелят. Смятам, че знаят, че вървят по собствен път, тъй като са го доказали. Защо трябва да излизат от сянката на родителите си? Те са горди синове на баща си и няма какво да ги притеснява“, продължи Димитрова.

„Фактът, че те навлязоха в професионалния волейбол, то вече не те прави дете. Отговорностите са други и автоматично ги прави мъже“.

„Те не гледат много напред в бъдещето, а ден за ден. Опитват се да възприемат и научат най-доброто, след което да го приложат. В план е семейството, но за останалото ще видим. Много са му любимите песни, тъй като обича да слуша музика. Слуша много Адел, ще изненадам хората“, завърши Йолита Димитрова.

