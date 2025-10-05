Н ай-добрата българска състезателка Александра Фейгин спечели бронзов медал при жените на турнира по фигурно пързаляне Trophy Metropole в Ница (Франция).

Пред отбраната публика на Лазурния бряг 22-годишната родена в Йерусалим блондинка събра 142.23 точки, след като беше четвърта в кратката и трета във волната програма.

Шампионка стана представителката на домакините Леа Серна със 177.38 точки, а втора е швейцарката Сара Франци със 153.37.

Кристина Григорова завърши на пето място със 124.20 точки. Тя остана седма във волната програма след третото си място в кратката, а Киара Христова се нареди осма със 111.27.