С ветовният №1 Карлос Алкарас се класира за следващия кръг на турнира в Токио, след като победи Себастиан Баес с 6:4, 6:2 в драматичен първи мач. Драмата обаче не дойде от резултата, а от събитията на корта.

Испанецът получи травма на глезена още в началото на срещата. По време на дълги разигравания Алкарас бе принуден да се защитава и да покрива корта с приплъзвания, докато внезапната остра болка го спря по време на излизане към мрежата. Последва медицинско прекъсване, а глезенът му бе тейпиран.

Възстановен, Алкарас реши да продължи играта. Ситуацията се усложни и от проливен дъжд, който доведе до ново прекъсване от 30 минути. Пауза, която очевидно му помогна – след допуснат брейк при 2:2 в първия сет, испанецът успя да обърне развоя на срещата и да спечели убедително.