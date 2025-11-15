К арлос Алкарас се класира за финала във финалния турнир на АТР в Торино. Световният №1 нямаше проблеми с Феликс Оже-Алиасим и спечели с 6:2, 6:4 след час и 23 минути игра.

Алкарас стигна 11-ия си финал през този сезон. Той стана първият испанец в мач за титлата на финалите на АТР след Рафаел Надал през 2013, като ще се опита да стане и първият испанец, спечелил трофея, след Алекс Кореча през 1998 г.

На финала Алкарас ще срещне големия си съперник Яник Синер. Световните №1 и №2 доминираха в тениса цяла година, а това ще е шестият им финал през сезона. Алкарас води с 4-1 в мачовете със Синер през тази година, както и с 10-5 в общия им баланс. През този сезон двамата се срещнаха на финалите на три от турнирите в Големия шлем - „Ролан Гарос“, „Уимбълдън“, US Open, както и на „Мастърс“ турнирите в Рим и Синсинати. Синер спечели само на „Уимбълдън“.

Двамата имат и един неофициален мач – финалът на турнира „Шестимата крале“ в Рияд, където италианецът също надделя. Мачът обаче бе демонстративен и не влиза в официалната статистика. Синер обаче спечели 6 млн. долара от този двубой.