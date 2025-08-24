Момичетата не са се научили да боравят добре с топките

А нсамбълът по художествена гимнастика не успя да влезе в час и в Рио, където на Олимпиадата през 2016 година записахме едно от най-големите си постижения - бронзов медал. Сега възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева гледаха отдалеч награждаването - шесто място.

Българките бяха безупречни с ленти и завършиха с първи резултат от 27.750 точки, но се провалиха тотално на топки и ленти - 12-о място! Първи завършиха японките с актив от 55.550, домакините от Бразилия останаха на второто място със сбор от 55.250 точки, а бронзът отиде в Испания с 54.750 точки.

България пък се нареди на второ място в общото класиране след Германия, трета е Украйна.