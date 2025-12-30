А нтъни Джошуа публикува официално изявление след трагичната автомобилна катастрофа, при която загинаха двама негови близки приятели.

Според властите фаталният инцидент се е случил, след като джипът, в който е пътувал 36-годишният Джошуа, е изгубил контрол при опит за изпреварване с висока скорост. Боксьорът е бил откаран по спешност в болница.

Латиф Айоделе и Сина Гами, които се близки приятели на бившия световен шампион в тежка категория, са загинали в ужасяващия сблъсък.

В изявление от официален говорител на Антъни Джошуа се казва:

„Антъни Джошуа участва в пътнотранспортно произшествие в Лагос, Нигерия.

С дълбока тъга беше потвърдено, че двама близки приятели и членове на екипа, Сина Гами и Латиф Айоделе, са починали.

Антъни е получил наранявания при инцидента и е откаран в болница за прегледи и лечение.

Той е в стабилно състояние и ще остане там за наблюдение.

Нашите най-дълбоки съболезнования и молитви са със семействата и приятелите на всички засегнати – и молим тяхното лично пространство да бъде уважено в този изключително труден момент".