А нтъни Джошуа публикува официално изявление след трагичната автомобилна катастрофа, при която загинаха двама негови близки приятели.
Според властите фаталният инцидент се е случил, след като джипът, в който е пътувал 36-годишният Джошуа, е изгубил контрол при опит за изпреварване с висока скорост. Боксьорът е бил откаран по спешност в болница.
Латиф Айоделе и Сина Гами, които се близки приятели на бившия световен шампион в тежка категория, са загинали в ужасяващия сблъсък.
В изявление от официален говорител на Антъни Джошуа се казва:
„Антъни Джошуа участва в пътнотранспортно произшествие в Лагос, Нигерия.
С дълбока тъга беше потвърдено, че двама близки приятели и членове на екипа, Сина Гами и Латиф Айоделе, са починали.
Антъни е получил наранявания при инцидента и е откаран в болница за прегледи и лечение.
Той е в стабилно състояние и ще остане там за наблюдение.
Нашите най-дълбоки съболезнования и молитви са със семействата и приятелите на всички засегнати – и молим тяхното лично пространство да бъде уважено в този изключително труден момент".