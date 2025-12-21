АЛЕКСАНДЪР МИХОВ

Марко Шварц спечeли победата на класическия гигански слалом в Алта Бадия, курортът, който днес празнува 40-годишен юбилей от първия старт, спечелен тук от легендарния швед Ингемар Стенмарк. На легендарната писта Гран Риза, австриецът даде много сериозна заявка за победата още в първия манш, когато поведе със сериозна разлика от над половин секунда пред съперниците.

Заради контузии 30-годишният Шварц не беше печелил от 2 г.

Това е първа победа за талантливия австриец от две години насам, след като спечели слалома в Мадона ди Кампильо и след това се контузи след брутално падане на спускането на страховитата писта в Бормио. Втори вчера завърши състезаващият се за Бразилия норвежец Лукас Пинейро Бротен, на 0,18 сек. На трето място се класира друг австриец Щефан Брейнщайнер, изцяло състезаващ се само тази дисциплина.

Феноменално представяне отбеляза представителят на Германия Фабиан Грац, който от 29-ти след първия манш се качи с 24 места - до пета позиция.

Утре най-големият ски фестивал в Световната купа на мъжете с 5 старта в 5 поредни дни завършва със слалома с участието на Алберт Попов.