О коло 20:00 часа в понеделник Ига Швьонтек държеше трофея от турнира по тенис в Синсинати, а около 8:00 часа във вторник тя вече се подготвяше за мачовете на смесени двойки на Откритото първенство на САЩ в Ню Йорк.

"Това беше най-екстремната ситуация и най-екстремният график, който съм имала след спечелване на титла. Час и половина след финала вече трябваше да сме на летището", каза полякинята, която в момента е номер 2 в световната ранглиста на УТА.

Това обаче не й създаде проблеми. Швьонтек и Каспер Рууд спечелиха и двата си мача във вторник, за да си осигурят място на полуфиналите на смесени двойки днес, където продължават борбата за титлата и за наградния фонд от 1 милион долара.

"Всъщност е хубаво да имаш още една задача и да не се отпускаш, а наистина да се съсредоточиш върху следващото вълнуващо нещо", каза тя за бързия обрат.

Рууд не беше толкова спокоен по отношение на програмата на Швьонтек.

"Не мога да лъжа. Бях малко притеснен" каза той, гледайки как полякинята продължава да напредва в Синсинати. Той отпадна от надпреварата в първия кръг.

"Но тя беше тук, загрявайки в 10:00 часа. Поглеждам Ига и си казвам: "Това е решителност каквато никога не съм виждал преди", добави той, цитиран от АП.

След обновения формат тази година надпреварата при смесените двойки започна пет дни преди мачовете от основната схема на турнира от Големия шлем.

Карлос Алкарас, шампион при мъжете на турнира "Мастърс" в Синсинати, се сблъска с подобен сценарий в следобедния си мач на двойки с Ема Ръдукану. Испанецът отпадна на смесените двойки във вторник следобед, но Швьонтек и Рууд ще се върнат на корта в сряда.

Защитаващите титлата си Андреа Вавасори и Сара Ерани победиха победителката на сингъл от "Уимбълдън" през 2022 година Елена Рибакина и финалиста на сингъл от Откритото първенство на САЩ през 2024-а Тейлър Фриц с 4:2, 4:2.

"Тактиката на двойки е много важна. Те са невероятни тенисисти, всички знаем това, но на двойки е важна и комбинацията между двамата играчи. Ние се познаваме толкова добре, играем много заедно", каза Вавасори.

Двукратната финалистка на двойки от Големия шлем Кейти МакНали и партньорът й Лоренцо Музети надделяха над двукратната шампионка на сингъл от Откритото първенство на САЩ Наоми Осака и полуфиналиста при мъжете от 2016-а Гаел Монфис с 5:3, 4:2, но след това загубиха от Швьонтек и Рууд с 1:4, 2:4.

