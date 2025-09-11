Б ългарска федерация по лека атлетика (БФЛА) ще осигури финансови стимули за всички български състезатели и техните треньори, които се класират в Топ 12 на световното първенство по планинско и трейл бягане, което ще се проведе от 25 до 29 септември в Канфранк (Испания).

Премиите ще бъдат равностойни за атлет и треньор и са разпределени, както следва:

1-во място – 14 000 лв.

2-ро място – 12 000 лв.

3-то място – 10 000 лв.

4-то място – 8 000 лв.

5-то място – 7 000 лв.

6-то място – 6 000 лв.

7-мо място – 5 000 лв.

8-мо място – 4 000 лв.

9-то място – 3 000 лв.

10-то място – 1 400 лв.

11-то място – 1 000 лв.

12-то място – 800 лв.

„Както вече съобщих, финансовото стимулиране на нашите атлети и техните треньори ще бъде устойчива практика и традиция. Това е нашият начин да покажем уважение към труда, отдадеността и усилията, които влагат, за да представят България на най-високо ниво. Вярвам, че тези премии ще дадат допълнителна мотивация на състезателите ни да защитят честта на страната и да ни донесат поводи за гордост“, заяви президентът на БФЛА Георги Павлов. Именно по инициатива на новия президент на БФЛА бе осигурено финансиране за разширен състав на световното по планинско и трейл бягане. Първоначално беше заявен само един състезател.

С разширяването на отбора ни за световното първенство България ще има възможност да се състезава дори в отборното състезание в късата дистанция при мъжете (Short Trail), където ще участват трима бегачи – Йордан Тодоров, Георги Жеков и Тенчо Жеков. Другите ни участници са Милица Мирчева (Vertical Uphill – жени), Мартин Чекански и Павел Здравков (Mountain Classic – юноши под 20 г.) и Ева Николова (Mountain Classic – девойки под 20 г.).

Средства за осигурени и за пътуването на четирима треньори – Атанас Иванов, Ваньо Масларски, Иван Михайлов и Йоло Николов. Водач на тима ни ще бъде Костадин Кисьов. Федерацията ще продължи да развива политика за дългосрочна подкрепа на българските лекоатлети, осигурявайки стимули на всички големи първенства за всички възрастови групи.

По-рано бяха обявени премии за класиралите се български атлети в Топ 12 и техните треньори на световното първенство в Токио. Финансови бонуси вече получиха състезателите ни и треньорите им, които се наредиха в осмицата на европейското първенство за юноши и девойки под 20 г. в Тампере (Финландия).

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX