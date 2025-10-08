53-тото издание на рали „Стари Столици“ се отменя, съобщават от Автомобилния спортен клуб (АСК) Шумен Аутоспорт на официалната си фейсбук страница.

Причините за решението на организаторите на състезанието, което трябваше да се състои на 18 и 19 октомври, са обстоятелства, независещи от тях.

„Не могат да бъдат осигурени ключови условия за безопасност – радиовръзка и задължителна застраховка, без които провеждането на състезанието е недопустимо. Благодарим на всички екипажи, партньори и фенове за подкрепата, доверието и разбирането. "Стари Столици“ ще се завърне по-силно, по-безопасно и с още повече емоция!“, се посочва в съобщението, с уточнението, че вече заплатените такси за участие ще бъдат върнати на екипажите.

„Решението е взето след внимателна оценка на всички фактори, свързани с безопасността и нормативните изисквания за провеждане на автомобилни състезания.

Съгласно изискванията на Автомобилна федерация на България (АФБ) и действащия Национален спортен кодекс, провеждането на състезание без осигурена радиовръзка и задължителна застраховка е недопустимо.

За съжаление, обстоятелства, независещи от организатора, доведоха до невъзможност да бъдат изпълнени тези ключови условия, изисквани по правилник за подобен тип мероприятия. Въпреки всички положени усилия и желанието на целия екип събитието да се осъществи, при настоящите условия не може да бъде гарантирана необходимата степен на безопасност за участници, маршали и зрители, а безопасността винаги е била и остава наш основен приоритет“, се допълва в съобщението на организаторите на ралито.