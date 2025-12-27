Б ившият капитан на националния отбор по волейбол Виктор Йосифов прекратява кариерата си. Централният блокировач носеше екипа на Черно море, като е обявил решението пред съотборниците си днес.

40-годишният Йосифов спира със порта, след като от клуба решиха да сменят треньора Данаил Милушев, с когото той игра години наред в националния тим. На мястото на Милушев е назначен Йордан Мицин, съобщава bgvolleyball.com. В състава на Черно море е синът на Мицин – Даниел, който играе на поста разпределител.

Черно море е на девето място в класирането на Супер Волей. Очаква се да има и още напускащи или освободени, най-вече сред чуждестранните играчи.

Виктор Йосифов е бронзов медалист с България от Евро 2009, където бе избран и за най-добър блокировач в първия си голям турнир с екипа на националния тим. Той игра за България в периода 2009-2020 г. Йосифов беше част от тима, стигнал до 4-ото място на олимпийските игри в Лондон през 2012 г.