„Не се чувствам много горд, за мен това не е успех. За мен успех е да съм в челната тройка, че дори и първи, така че пак казвам, че си гоня целите докрай и петото място не е задоволително за мен”, заяви при завръщането си в България от световното по лека атлетика в Токио европейският ни шампион в скока на дължина в зала от Апелдорн Божидар Саръбоюков. В японската столица 21-годишният суперталант от Харманли завърши пети с 8.19 метра. Така той записа най-доброто класиране за българин в скоковите дисциплини на световен шампионат на открито от 26 години след сребърния медал на Ростислав Димитров на троен скок в Севиля 1999.

„Психически имам още върху какво да работя, физически знам колко подготвен бях. Знам, че съм много подготвен дори за резултат, който постигна и Фурлани. Но няма смисъл да го говорим на думи, важно е да го покажа на действия.

То на думи е лесно да се каже да се рискува . . . Аз всеки път си казвам, че искам да рискувам. Тук вече става въпрос за опит. Не е това, че психически ме плаши някой от конкурентите, а по-скоро, че трябва да се преборя със самия себе си психически. Живот и здраве да няма контузии, продължавам да си тренирам усилено, да гоня мечтите си и се надявам наистина да постигна успехи", добави той.

Саръбоюков и неговият треньор Димитър Карамфилов бяха премирани с по 8000 лева от Българска федерация лека атлетика в лицето на президента Георги Павлов, а чековете им връчи легендарният специалист Илиян Пищиков.

"Божидар изпълни абсолютно всички указания. Отстрани е малко по-лесно, но по-притеснително да гледаш. Тук трябваше задължително да направим хубави първи-втори опит, за да се класираме за шест опита. Това го постигнахме, също и резултатът, който постигнахме не е малък. 8.19 метра си е сериозен резултат, но и аз очаквах малко повече. Винаги опитите с фаулове са най-хубави, но за съжаление не ги измерват. Показателите, които даде преди да отидем в Япония, очаквах да направи резултат над 8.30, но шансът не винаги е на наша страна. Това е първото му класиране за финал на голямо първенство и се представи отлично, това пето място е много добро класиране за българската лека атлетика", заяви Карамфилов.